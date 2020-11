VIDEO | I "No lockdown" protestano in Piazza Grande insieme alle partite Iva

Intorno alle 15.20 di oggi è iniziata l'annunciata manifestazione del gruppo "No Lockdown Emilia-Romagna", che insieme all'Associazione delle Partite Iva ha raccolto in piazza Grande circa 200 dimostranti, fra cui anche ristoratori modenesi e imprenditori di altri settori fermi a causa delle norme anti covid. Negli interventi che si sono susseguiti al microfono diversi appelli a misure differenti da quelle attuali, che non penalizzino i lavoro.

Più volte è stato precisato chiaramente "non siamo negazionisti", ma sono state mosse molte critiche in particolare al mondo dell'informazione, "colpevole" a dire dei manifestanti di una narrazione non veritiera sull'emergenza sanitaria.

La protesta, pacifica, apartitica e sostanzialmente rispettosa delle regole di distanziamento, si è svolta regolarmente sotto l'occhio vigile delle forze dell'ordine. Ai margini dei presenti anche esponenti di Lega e Forza Italia.