VIDEO | "La scuola non si chiude!" la protesta del Comitato Priorità alla Scuola

Una piazza Grande gremita di persone per la manifestazione indetta dal Comitato Priorità alla Scuola.

Questa sera in centro a Modena erano numerosi i manifestanti presenti per dire basta alle chiusure scolastiche e alle incertezze sulla sicurezza a scuola. Circa 300 persone tra genitori, bambini e insegnanti, ma molti di più se si contano le fotografie dei ragazzi, costretti alla DAD, che a loro volta hanno voluto dire la loro con un messaggio affidato a dei fogli e striscioni posizionati tra i partecipanti.

Si sono susseguiti vari portavoce tra la volontà di tornare in presenza, alla "sfiducia" dei cittadini verso la politica che ha attuato le scelte inerenti alla scuola e la necessità di un ambiente sociale per i bambini, tante voci per ribadire però la stessa volontà di una scuola sicura e aperta.