Video | Marzano al FestivalFilosofia: "La maternità surrogata è un dono"

"E' qualcosa che rende possibile la maternità o anche la paternità, penso alle coppie omosessuali. E' un dono" per la filosofa Michela Marzano la gestazione per altri,come preferisce chiamarla, e chiede: "Per quale motivo impedire a una donna che vuole aiutare una coppia che non ha figli ad averne?" Una donna che sceglie "non è merce, io credo si debba rivalutare la libertà e autonomia di ogni donna rispettando il loro punto di vista". Lo ha dichiarato alla Dire a Modena, a margine della sua lezione al Festival filosofia, ieri sera.