VIDEO | Maserati, la MC20 Fuoriserie Edition per David Beckham

MC20 Fuoriserie Edition per David Beckham. L’ambassador del Brand modenese diventa designer insieme al Centro Stile Maserati. Grazie a questo connubio la passione del campione britannico per la sua seconda casa si traduce in un linguaggio automobilistico e in una vettura personalizzata che incarna per definizione i concetti di performance e sportività, la MC20.

Il progetto rientra nel programma di customizzazione Maserati Fuoriserie, che nelle sue varie declinazioni permette ai clienti di cucirsi addosso una Maserati. La vettura intesa come simbolo del vero lusso nel terzo millennio: mostrare al mondo la propria unicità irripetibile. Maserati Fuoriserie è un foglio bianco e la Casa del Tridente propone un’ampia gamma di strumenti. Il resto lo fa l’ispirazione del singolo cliente, che ha dunque la possibilità di mutuare l’attitudine dei trend setter e di esprimere la propria personalità.

Punto di partenza Miami, casa della squadra USA di calcio di Beckham, punto di arrivo il nero e il rosa come dicotomia cromatica, così come il gioco tra superfici lucide e opache. I colori sociali, infatti, sono proprio il nero e il rosa e le divise della squadra sono caratterizzate da trattamenti lucido-opaco a contrasto.

Grazie a questa ispirazione la carrozzeria diventa nera super lucida e dialoga con i loghi Tridente, sulla calandra e sul montante C, sempre neri, ma questa volta opachi. Opaca è pure la scritta Maserati sul posteriore, mentre il badge MC20 sulla portiera è rosa pastello, così come le pinze freno Brembo.

Gli interni, in pelle e Alcantara, sono neri con cuciture a contrasto, ancora una volta rosate. Gli schienali, in Alcantara, sono lavorati con laseratura tono su tono. Infine, nella zona centrale tra i due sedili, è presente il badge personalizzato del programma di customizzazione con effetto lucido-opaco: in alto, accanto al Tridente, la scritta Maserati Fuoriserie è rosa pastello, in basso il corsivo “For David” si presenta con un effetto alluminio.

David Beckham ha commentato: “Amo le auto da sempre e partecipare alla progettazione e alla creazione della mia MC20 è stata un'esperienza straordinaria, grazie al Programma Fuoriserie. Parlare di automobili, significa parlare dei nostri gusti individuali, che si tratti del modello, del colore o di piccoli dettagli personalizzati negli interni. È stato incredibile collaborare con il team e i designer Maserati per creare questa vettura unica, capace di trarre ispirazione dalla mia seconda casa, Miami, e dalla mia squadra di calcio. È una gioia guidarla!”