Dopo aver girato tutto il mondo, il tenore Matteo Macchioni si ferma a Sassuolo, sua città d'origine, per omaggiarla con un concerto dedicato ai suoi 10 anni di carriera.

L'evento che si terrà sabato 5 settembre nel piazzale della Rosa, davanti al Palazzo Ducale di Sassuolo, sarà l'occasione per ripercorrele i momenti salienti della sua carriera lirica e per far rivivere la città dopo il lockdown con buona musica all'insegna di musica popolare e tradizione dell'opera.