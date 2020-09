VIDEO| Visite agli atleti: riparte l'attività della Medicina dello Sport

Recuperare le numerose visite rimaste in sospeso durante l’emergenza Covid e riorganizzare l’attività così da poter eseguire in assoluta sicurezza i test di idoneità all’attività agonistica.

Dopo aver riaperto lo scorso 15 giugno il personale sanitario della struttura in via dello Sport si è trovato a recuperare circa 900 visite tra iscritti alle società sportive e atleti in fase di preparazione per competizioni che si svolgeranno nei prossimi mesi. Dopo un mese e mezzo a ritmi serrati, a fine luglio il servizio è riuscito a mettersi in pari con le prestazioni arretrate, con oltre 600 persone che si sono presentate per effettuare i test di idoneità agonistica. Leggi l'articolo