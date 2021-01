VIDEO | Covid, Meletti: "Nessuna evidenza di un’infezione del virus sul sistema nervoso centrale"

Il prof. Stefano Meletti, direttore della Neurologia dell’Ospedale Civile sottolinea come la sua struttura abbia dovuto adattarsi alla realtà della pandemia, modificando i percorsi per garantire gli accessi alle cure nella massima sicurezza. Per alcune patologie acute tempo dipendenti come lo stroke, l’attività è addirittura aumentata. Il prof. Meletti ha poi ricordato come uno dei sintomi più tipici del COVID 19, la perdita di gusto e olfatto, abbiano origine neurologica, mentre non esistono al momento evidenze di un’infezione del virus sul sistema nervoso centrale.