VIDEO | Mercato immobiliare: Modena più cara di Parigi e Londra per le provvigioni delle agenzie

E' stata presentata l'indagine di Confesercenti sulle provvigioni delle agenzie immobiliari che per quote superano quelle di grandi capitali europee.

Obbiettivo dell’indagine è quello di fornire ad acquirenti e venditori maggiori strumenti nel rapporto con le agenzie immobiliari, in particolare sul tema provvigioni. Pur in una condizione di libertà di determinazione dei costi, abbiamo voluto segnalare un rischio di alterazione al mercato, in gran parte causata dall’opacità di comportamenti di una parte degli operatori.