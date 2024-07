Affitti impossibili, anche le tribune del Novi Sad diventano un dormitorio /VIDEO

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nella giornata di ieri era circolata una voce circa lo sgombero dei giacigli che da qualche tempo si trovano sulle tribune del Parco Novi Sad, ormai divenute dimora per alcuni stranieri - non più di una decina, a seconda delle nottate - in condizioni di difficoltà. Una voce che tuttavia si è dimostrata infondata, dal momento che stamane nessuna autorità o impresa di pulizie inviata dal Comune è intervenuta nel parco.

Allarmati da questo rischio, tuttavia, gli "inquilini" del Nov Sad avevano allertato il Coordinamento Migranti, che ha colto l'occasione per sensibilizzare i media locali sula condizioni di queste persone senza fissa dimora. Ousmane Cisse, maliano da molti anni residente in città e portavoce dell'associazione, ha affisso anche un cartellone sotto la struttura e ha denunciato la situazione in cui vivono queste persone, per lo più provenienti dai paesi dell'Africa del nord o centrale.

Tra coloro che passano la notte da tempo sui gradoni c'è Mamouri, 64ene tunisino: in Italia dal 2019 ha lavorato per anni come muratore, fino a quando le sue condizioni fisiche non lo hanno costretto a cessare l'attività in cantiere. Per lui ora gli affitti di una stanza in città sono troppo alti e non resta che vivere all'addiaccio, approfittando dei pasti e dei servizi igienici di Porta Aperta. "Poi nessuno affitta ai tunisini o ai marocchini, i proprietari non si fidano", spiega Mamouri.

Negli ultimi tempi i numeri dei senzatetto sono aumentati a Modena: oltre al Novi Sad alcuni di loro trovano rifugio la notte anche ai Giardini Ducali. Non a caso è andata ripopolandosi anche la piccola "tendopoli" che da qualche anno ciclicamente si ripropone sotto i pilastri del cavalcavia Cialdini, proprio accanto alla sede di Hera. Fra le travi in cemento vivono almeno 5 o 6 persone in modo stabile.