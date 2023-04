VIDEO | Modena di corsa con l'Accademia, una festa per la città

Solennità, sport e un abbraccio alla città. Dopo 27 anni colpisce ancora nel segno l'iniziativa "Modena di corsa con l'accademia Militare" organizzata dall’Accademia stessa con il patrocinio del Comune di Modena e del Coni Emilia-Romagna in collaborazione con Bper Banca e con il supporto tecnico della Società Sportiva “La Fratellanza 1874” e del “Comitato Podistico Modenese”.

Questa mattina gli Allievi del Reggimento, i cadetti, si sono schierati in Piazza Roma per assistere all'alzabandiera di fronte a Palazzo Ducale. Con loro anche cento Allievi dell’Accademia Navale di Livorno e un gruppo di militari dell’esercito del comprensorio della Cecchignola, oltre ai cittadini che si sono alzati di buon'ora e ai primi podisti in arrivo per la manifestazione.

Un'ora più tardi ha preso il via la corsa posistica vera e propria, non competitiva, che prevedeva due percorsi, uno di 4 chilometri e l’altro di 10 chilometri, lungo le strade e le piste ciclabili della città. Come sempre molto alta la partecipazione, grazie al coinvolgimento delle tante associazioni podistiche che mantengono viva una passione che rappresenta senza alcun dubbio un tratto distintivo della nostra realtà.