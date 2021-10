VIDEO | "Stop morti sul lavoro!", la manifestazione davanti alla Prefettura

"La salute e la sicurezza prima di tutto! Mai come oggi questo vecchio modo di dire assume fondamentale importanza." Lo dichiarano i tre segretari di Cgil, Cicl e Uil alla manifestazione tenutasi davanti alla Prefettura di Modena per chiedere al Prefetto la convocazione di un tavolo provinciale permanente, con la presenza delle istituzioni, degli amministratori locali, dell’ispettorato del lavoro, dell’Inail e delle associazioni datoriali, che ricerchi soluzioni condivise per porre un freno alle morti sul lavoro e che metta al centro le regole della sicurezza sul lavoro.

“A fianco della ripresa economica, ci deve essere una ripresa sociale a partire dai due diritti fondamentali, la salute ed il lavoro – affermano- Basta parole, senza sicurezza non si lavora! Bisogna affrontare definitivamente questa emergenza nazionale: servono soldi, investimenti, formazione, ma soprattutto aumentare i controlli. E serve mettere al centro la salute e la dignità delle persone, non il profitto”.