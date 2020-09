VIDEO| Anime e Manga, la mostra dedicata alle maghette, robot e calciatori che ci hanno fatto sognare

Fondazione Modena Arti Visive presenta la mostra Anime Manga. Storie di maghette, calciatori e robottoni, che apre al pubblico sabato 12 settembre a Palazzo Santa Margherita.

Come indica il titolo, la mostra si focalizza sul legame tra manga e anime, mettendo in evidenza come nella maggior parte dei casi i cartoni animati giapponesi siano derivati da prodotti editoriali. Il percorso espositivo illustra la nascita e le modalità di diffusione tipiche di queste forme di intrattenimento, insegna a decodificarne il linguaggio peculiare e i segni grafici in un viaggio indietro nel tempo tra gli eroi della nostra infanzia. Vai all'evento