VIDEO | I ragazzi del Liceo Muratori-San Carlo di Modena vincono il concorso Romanae Disputationes

del concorso filosofico Romanae Disputationes.

I ragazzi e le ragazze del Liceo Muratori-San Carlo di Modena vincono all’VIII edizione del Concorso nazionale di filosofia Romanae Disputationes. Oltre 1000 studenti e docenti da tutta Italia si sono riuniti per la prima volta in diretta streaming per le riflessioni finali del percorso iniziato a settembre

Gli studenti del Liceo Muratori-San Carlo, accompagnati dal professore Alberto Cantini, hanno vinto il primo posto nella categoria video junior all’VIII edizione del Concorso nazionale di filosofia Romanae Disputationes. Vittoria arrivata grazie a questo cortometraggio filosofico dal titolo “Le-game”.

Iniziato a settembre con la lezione del professore Francesco Botturi seguita da oltre 6000 studenti, il percorso di Romanae Disputationes, che ha portato le ragazze e i ragazzi a rielaborare il tema degli affetti e della comunità nei lavori scritti o video, culmina nella convention online nel confronto con grandi professori dell’accademia italiana come il prof. Massimo Cacciari (Università San Raffaele) e il prof. Ivano Dionigi (Università Alma Mater Studiorum di Bologna). Durante la due giorni conclusiva si è tenuto il torneo di dibattiti filosofici Age contra per sostenere tesi opposte sul tema dell’anno e coordinato dal prof. Adelino Cattani (Università di Padova). Le conclusioni dei lavori di quest’anno sono state affidate al prof. Costantino Esposito (Università di Bari), presidente del comitato scientifico.

Anche il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha rivolto un saluto particolare a tutti i partecipanti e agli organizzatori dell’iniziativa con le seguenti parole: “Desidero inviare i miei più sinceri apprezzamenti per l’iniziativa, considerato l’alto valore formativo della filosofia per i nostri studenti e la ricchezza intellettuale dei contributi offerti dai relatori.”

“Siamo felicissimi di avere potuto lavorare insieme a centinaia di studenti e docenti, in un anno così difficile a causa della pandemia - commenta Marco Ferrari, docente e direttore di Romanae Disputationes. Pur in una forma nuova, a distanza, le Romanae continuano a sfidare tutti sulle grandi domande della filosofia, riscoprendo la centralità degli affetti, dei legami che ne nascono e delle nuove forme di comunità a cui aprirci. Abbiamo scoperto che non esiste autentica affettività senza il dialogo con la ragione, e che una ragione anaffettiva non interessa a nessuno. La filosofia, vissuta insieme con passione e competenza, dimostra tutta la sua vitalità, mettendoci dentro a comunità di ricerca volte a scoprire ciò per cui vale la pena vivere e studiare, anche e soprattutto di fronte alle enormi sfide che stiamo affrontando.”

Romanae Disputationes lavora in collaborazione con Istituto Toniolo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Camplus, Cimea, Loescher editrice, Laterza scolastica, Cineteca di Bologna, Museo Nazionale del Cinema, Fondazione De Gasperi, Fondazione RUI, Jonas ONLUS, lascuola.net, Diesse, Parole O_Stili, Filò, e con il patrocinio di Università di Bologna, Università di Padova, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università Aldo Moro di Bari, Festival della filosofia in Magna Grecia.