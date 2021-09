VIDEO | Museo Ferrari. Motorhome e Ferrari 3-Seater per un'esperienza della pista a 360°

Al museo Ferrari di Maranello è ora possibile, grazie alla nuova mostra "The Meaning of Partnership", vivere l'esperienza a 360° delle piste Ferrari.

Il nuovo allestimento prevede infatti oltre all'esposizione della Ferrari 3-seater, la prima vettura da corsa in grado di trasportare oltre al pilota anche due passeggeri per una reale esperienza su pista, anche il Ferrari Motorhome ossia l'allestimento mobile della scuderia del Cavallino presente sui circuiti e solitamente solo a disposizione di piloti e staff ma che ora divente visitabile e fruibile anche per tutti gli appassioanti.