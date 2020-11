VIDEO | Sfogo di Muzzarelli: "I giovani mi mandano aff... in piazza quando dico di mettere mascherina"

"Tra qualche settimana la Polizia dello Stato, che è quella che deve fare le multe anche per gli altri settori, comincerà a farle perchè mancano le mascherine dei giovani che mi mandano affanculo in piazza, quando gli dico di mettere le mascherine. Quando arriveranno, poi direte 'poverino, il figlio del mio amico ha avuto 400 euro di multa'. No, èun coglione se non si mette la mascherina, vorrei che fosse chiaro questo".

È lo sfogo del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, oggi in Consiglio comunale, rispondendo all'interrogazione della Lega e del centrodestra sul Safer Traffic Mobile, la nuova strumentazione della Polizia locale che secondo la Lega in particolare è stata noleggiata dalla Polizia Locale "per fare cassa". .