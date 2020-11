VIDEO | Muzzarelli si 'riconcilia' con i giovani: "Mettiamola 'sta mascherina"

Dopo lo sfogo di ieri in Consiglio comunale online, il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli torna a parlare di 'giovani e Covid' in un appassionato video su Instagram oggi. "Ragazzi- è l'appello del sindaco mentre si sbraccia- cerchiamo di capirla: la situazione è grave. E mettiamoci 'sta mascherina. Cerchiamo di tenere a distanza il virus, per non contagiare i nostri genitori, i nonni, per cercare di tenerlo all'angolo questo maledetto virus. Aiutiamoci insieme per ripartire".

Ieri, nel corso del dibattito consiliare, Muzzarelli aveva segnalato con un certo colore che i giovani lo mandano a quel paese "quando gli dico di mettersi la mascherina" e che poi non bisogna lamentarsi troppo delle multe, se non si rispettano le regole. Aveva anche detto che "chi non si mette la mascherina è un c...", fino dunque all'intervento meno polemico di oggi. (DIRE)