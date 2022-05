VIDEO | La Nazionale di Quidditch si allena a Modena. Ecco com'è lo sport di Harry Potter

Il quidditch, lo sport immaginario al centro del mondo magico di Harry Potter, l’universo narrativo fantasy inventato dalla scrittrice inglese J. K. Rowling, protagonista a Modena. Sabato 21 e domenica 22 maggio, infatti, la Nazionale italiana della versione “reale” di questa particolare disciplina sportiva arriva in città, nella frazione di Cognento, per un raduno collegiale organizzato in vista dei Campionati europei in programma in luglio in Irlanda.