VIDEO | Cicogne "sfrattate", arriva il Centro Fauna a rendere agibile il nido

Missione insolita per il Centro Fauna Selvatica di Modena. Questa volta si è trattato di ridare la possibilità ad una coppia di cicogne di tornare a casa. "Questi animali - spiega Piero Milani del Pettirosso - migrano sempre meno, perché trovano di che nutrirsi anche in Italia, in un inverno diventato molto mite. Il nido che ha visto quest'anno nascere due piccoli era diventato inagibile e dunque alla richiesta di aiuto del proprietario del fondo dove è ubicato, si è corsi per ridare le chiavi di casa a questa splendida coppia di cicogne oramai appollaiate su di un'antenna vicino al loro nido".

Sotto l'occhio attento dei Carabinieri Forestali, e di quelli delle cicogne stesse, è stato potato l'albero la femmina ha incominciato a sistemarlo, pezzetto dopo pezzetto, rametto dopo rametto.