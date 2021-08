VIDEO | "No Green Pass" la manifestazione in centro a Modena

Anche ieri pomeriggio centinaia di persone si sono date appuntamento in piazza Grande per quello che è stato il quarto sabato consecutivo di mobilitazione nazionale contro il Green Pass. Come nelle precedenti occasioni il corteo si è mosso lungo via Emilia centro, scandendo slogan contro il "lasciapassare" ed esponendo cartelli inneggianti alla libertà e all'illegittimità del provvedimento adottato dal Governo.

Una organizzazione informale, che nasce e si sviluppa sui social network, ma che riesce a radunare oltre un centinaio di partecipanti.