VIDEO | Notte delle Civette. liberate dal Centro il Pettirosso 40 esemplari

Anche questa 13° edizione della Notte delle Civette si è conclusa nel migliore dei modi, liberando una quarantina di civettine allevate o curate dai volontari del Pettirosso.

Tutte hanno preso la libertà senza alcun problema grazie anche alla compostezza delle centinaia di bambini che hanno partecipato. Ora satelliteranno ancora intorno al centro dove su appositi carnai troveranno di che alimentarsi fino a che non si sentono pronte per la caccia, anche se prima dell'involo si sono cibate di grandi insetti che diventeranno il loro pasto principale durante l'estate, perché loro come insettivori sono un grandissimo aiuto per l'ecosistema nonché per quella campagna non ancora industrializzata.

Ora il Centro Il Pettirosso pensa ad altre liberazioni. L'iniziativa è stata resa possibile anche grazie ai Carabinieri Forestale, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Modena collaboratori da sempre del Pettirosso durante le Calamità e le centinaia di operazioni di salvaguardia della fauna selvatica che vede i volontari del Pettirosso al loro fianco.