VIDEO | Novi di Modena, i vicini: "In quella casa vivono in tanti, ma non li conosciamo"

Un fatto preoccupante, seppur dai contorni non ancora definiti, si è consumato tra domenica e lunedì alle porte di Novi di Modena. Intorno alle ore 10.30 di ieri mattina i residenti di un'abitazione situata lungo via Provinciale per Modena sono stati richiamati dai latrati intensi del loro cane e si sono affacciati alla finestra: da una finestra del primo piano dell'abitazione accanto la loro attenzione è stata richiamata da una donna straniera, in evidente stato di agitazione, se non di disperazione, che stava cercando di lasciare l'edificio, calandosi nel vuoto.

I vicini di casa, come testimoniato da loro direttamente, sono quindi accorsi con una scala per facilitare la discesa della signora, che nel frattempo era però scivolata a terra, senza riportare però lesioni. Subito dopo un'altra donna si è affacciata alla stessa finestra ed è scesa grazie alla scala: le due straniere, che non parlavano italiano, sono state accolte in casa dai vicini, tranquillizzate e accudite in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine.