VIDEO | Il Club TreEmme riparte da una nuova sede: "Qui si gioca H24"

Da ormai alcune settimane si è aperta una nuova fase nella vita del Club TreEmme, l'associazione ludica più antica d'Italia che proprio lo scorso anno ha festeggiato il 40° compleanno. Il club modenese ha infatti lasciato la sede storica all'interno della Polisportiva Sacca, per trasferirsi dall'altra parte della città, in via David Livingstone 23/a, quartiere Madonnina.

Dal tradizionale e caotico open space della polisportiva, si è passati ad uno spazio più settorializzato, nel quale sono state ricavate più sale, ciascuna dedicata a diversi tipi di gioco, dai boardgame al gioco tridimensionale, dal gioco di ruolo ai videogame.

Un'occasione per il rilancio del club, tra i cui soci la passione non è mai venuta meno, neppure nel periodo più difficile in cui le attività sono state di fatto quasi azzerate a causa della pandemia.

L'offerta di giochi è sempre ampia e variegata e l'associazione punta anche sui più giovani e sulle loro passioni. Prosegue anche l'attività torneistica e di tanto in tanto di tornerà anche alla Sacca, per sfruttare la struttura del Palaroller per gli eventi più importanti.