VIDEO | Spazi più ampi per le Fiere in centro: "Più sicurezza e meno calca"

Dopo la sperimentazione dello scorso anno, dettata soprattutto dall' esigenza di garantire spazi maggiori tra i banchi degli ambulanti in una fase ancora preoccupante dell'emergenza sanitaria per il Covid, il nuovo assetto delle due tradizionali fiere di gennaio nel centro storico di Modena è stato reso strutturale. A Sant'Antonio e San Geminiano i modenesi (e non) potranno esplorare nuove aree e fruire delle bancarelle in spazi più larghi e, si spera, meno soggetti ad intasamento.

Il percorso intrapreso dal Comune e durato diversi mesi ha consentito di redistribuire i circa 500 espositori in un'area maggiore del centro integrando al percorso storico, che ha il cuore in Piazza Grande e sulla via Emilia, anche piazza XX Settembre, via Farini e piazza Roma.