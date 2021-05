VIDEO | Obbligo vaccinale dei lavoratori. Pellacani: "Tante domande senza risposta"

L’emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro Paese dimostra come, anche in materia prevenzionistica, il bilanciamento tra i diversi diritti costituzionali, che entrano in gioco nella fattispecie, primo tra tutti il diritto alla salute che è garantito, risulti operazione tutt’altro che agevole. Sul tema dell'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari si esprime il prof. Giuseppe Pellacani di Unimore.