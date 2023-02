VIDEO | Perquisizioni e 21 arresti, vasta operazione antidroga prima dell'alba

Dalle prime ore del mattino, nelle province di Modena, Ravenna e Foggia, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano ha dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 22 persone. Si tratta di 17 misure carcere, 4 arresti domiciliari ed 1 della misura del divieto di dimora nella provincia di Modena

Tutte le persone coinvolte nell'inchiesta sono indagate a vario titolo e in concorso tra loro per il reato di cessione continuata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Prima dell'alba sono state eseguite perquisizioni domiciliari, che hanno permesso di sequestrare oltre 50.000 euro in contanti, dei quali oltre 37.000 in un'abitazione di uno degli arrestati, nascosti nei barattoli della pasta, nonché piccoli quantitativi di hashish e marijuana. Perquisizioni anche presso il complesso Windsor Park di Modena purtroppo da anni al centro di episodi di cronaca legati anche allo spaccio.