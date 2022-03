VIDEO | Ovadia: "Grave non intitolare l'Ospedale di Baggiovara a Gino Strada, un Giusto tra gli uomini”

A Modena, a Ferragosto, solo due giorni dalla morte di Strada,più di mille cittadini, raccolti nel gruppo facebook “NOI”,hanno chiesto che l’Ospedale di Baggiovara, sia dedicato alla memoria di “Teresa Sarti e Gino Strada, costruttori di ospedali e di pace” ma il Comune rifiutò.

Verrà dedicata, forse, una futura Casa della Salute che non si sa bene se e quando sarà realizzata o uno spazio degradato di periferia alla sola Teresa Sarti

"Presto faremo un estremo tentativo presentando alla Commissione Toponomastica le firme raccolte nel frattempo raccolte a sostegno della dedicazione. Sarà la coscienza di ognuno a giudicare il risultato finale.

Siamo in un momento in cui la pandemia sta mostrando la necessità di una vera Sanità pubblica adeguatamente finanziata e riconosciuta come diritto universale, così come si aggiunge il conflitto in Ucraina che fa paurosamente risuonare tuoni di guerra in Europa. Ancor più necessario oggi riconoscere pubblicamente il valore degli ideali di Teresa Sarti e Gino Strada che, per la pace e il diritto all’assistenza sanitaria e per la lotta alla guerra, hanno speso la loro vita."