VIDEO | Nuova vita per il Palamolza, avviati i lavori

È iniziato il cantiere per la ristrutturazione e l’adeguamento del Palamolza che porterà ad avere una struttura completamente rinnovata: il palazzetto ristrutturato avrà un campo da gioco regolamentare per la pallamano, una nuova copertura a volta in legno per il tetto, una più alta prestazione energetica e una migliore accessibilità anche per le persone con ridotta capacità motoria.