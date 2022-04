Il covid come fattore di aumento della mortalità potrebbe essere a breve un ricordo, relegato ai due drammatici anni appena trascorsi. Nell'ultima settimana presa in esame dall'Ausl di Modena - dal 28 marzo al 3 aprile - si sono registrati in provincia 147 decessi per qualsiasi causa. Si tratta di un valore in linea con quanto atteso.