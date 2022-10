VIDEO | Paradriving 2022, in partenza la 4° edizione del viaggio per ragazzi con disabilità

Partirà fra pochi giorni da MODENA la carovana di 8 carrozze diretta a VERONA in FIERACAVALLI; l’arrivo è previsto venerdì 4 novembre in tarda mattinata. Il viaggio(125 km circa) durerà quattro giorni con tappe a Novi di Modena, a Casteldario ed a Isola della Scala. Ad ogni tappa saliranno in carrozza delle persone disabili-circa 30-e parteciperanno ad una giornata di viaggio.

I percorsi privilegeranno zone di campagna ed a mezzogiorno si potrà godere di un piacevole picnic vicini ai nostri cavalli. Varie Amministrazioni Comunali sono coinvolte nella gestione del traffico e nell’ospitalità della carovana; varie Associazioni nella gestione dei nostri ospiti speciali. Questo viaggio, giunto alla sua quarta edizione, è organizzato dalla AZIENDA AGRICOLA VILLA FORNI di Modena e dalla ASD I’MPOSSIBLE.

I principali partners oltre naturalmente a VERONA FIERE, sono la Federazione Italiano Sport Equestri ed Associazione Italia Allevatori. Sulla scia di questo a maggio 2022 è stato realizzato un ‘altro viaggio a Cortona ad Assisi che, con le stesse modalità di inclusione sociale, ha confermato il valore di queste iniziative. Ancora una volta LAVORIAMO PER REALIZZARE UN SOGNO e far vivere un’esperienza che si dimostra sempre essere bellissima; durante il viaggio -in un ambito ristretto come la carrozza-si creano nuove e particolari relazioni e contemporaneamente si debbono affrontare (più o meno direttamente ma comunque dal vivo) situazioni assolutamente nuove e mediate dalla presenza dei nostri amici cavalli.