VIDEO | Benedetta ha fretta e nasce in casa, l'intervento del 118 di Modena

Questa mattina è nata Benedetta. Non lo ha fatto come quasi tutte le altre bambine modenesi, in una sala-parto dell'ospedale, ma ha preferito farlo direttamente a casa. Di prima mattina è infatti andato in scena un parto domiciliare che ha tento con il fiato sospeso genitori, volontari e personale del 118.

La chiamata è arrivata dall'abitazione in zona Villaggio Giardino dove una mamma ormai al termine della gravidanza lamentava perdite preoccupanti: i volontari della Croce Blu che sono arrivati per primi hanno capito che la situazione era complessa e hanno chiesto e ottenuto il supporto dell'automedica. Dall'arrivo del medico e dell'infermiere sono passati appena 4 minuti, poi la piccola Benedetta è venuta alla luce.

Mamma e bimba stanno bene e tutto si è svolto nel migliore dei modi, grazie alla professionalità del personale coinvolto, che poi ha accompagnato madre e neonata al Policlinico, dove potranno seguire il normale decorso post parto. Caso ha voluto che il medico di turno fosse la dottoressa Sara Pattarozzi, originaria di Pavullo, la quale ha già seguito in Appennino diversi parti a domicilio e in ambulanza, diventati ricorrenti dopo la chiusura del Punto Nascita del Frignano.