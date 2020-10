VIDEO | Capriolo in trappola al cimitero e incidente con istrice. Doppio salvataggio per il Pettirosso

Nella mattinata un bellissimo esemplare di capriolo era rimasto intrappolato all’interno del cimitero di Vignola.

Subito gli Agenti della Polizia Municipale di Vignola hanno chiuso i cancelli per evitare che l’animale potesse uscire ed andare in strada creando un problema a lui ed alla circolazione.

Dopodiché sono intervenuti i Volontari del Centro Il Pettirosso che, arrivati sul posto hanno steso le reti per la cattura. E così l’esemplare, che ora si trova in osservazione al Pettirosso, è stato preso, bendato ed incassettato per poter abbassare lo stress accumulato durante il tentativo di uscire da quel posto.

Intanto una nuova chiamate ancor prima di rientrare a Montegibbio un istrice è stato investito e lasciato ferito senza che l'investitore si fermasse non sapendo che ha commesso un grave reato non fermandosi dopo l'incidente.

Ma un ciclista ed una persona che faceva la sua corsa mattutina sono riusciti a dargli assistenza in attesa dell’arrivo dei volontari.