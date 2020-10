VIDEO | Cinque giorni di gara. Auto d'epoca in competizione per la Modena Cento Ore

Con la bellissima Accademia militare sullo sfondo si conclude la 20esima edizione della Modena 100 ore.

Per celebrare degnamente questo importante anniversario, il team degli organizzatori ha preparato un’edizione unica, che ha visto gli equipaggi sfilare per cinque giorni sulle più belle strade che attraversano l’Italia centrale e uniscono Roma, Firenze, Perugia e Modena.

Gare si, ma in un mondo sempre più attento all’ambiente la Modena Cento Ore si conferma come l’unico evento di settore ad emissioni zero, il protocollo CarbonZero, prevede infatti la piantumazione di decine di nuovi alberi nell’appennino Tosco-Emiliano a completa compensazione delle emissioni di CO2 legate alle vetture.