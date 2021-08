VIDEO | Play Festival del Gioco torna con il tema "Rivincita!" da tutto, anche dalla pandemia

Play - Festival del Gioco torna in grande stile e per tre giorni trasforma Modena nella capitale del gioco. Grazie a una delle manifestazione più attese e frequentate dell’anno, in grado di richiamare un pubblico di grandi appassionati o semplici curiosi provenienti da tutta Italia, ancora una volta sarà possibile scoprire il meglio dei giochi di ruolo, da tavolo, miniature e carte, coinvolgendo oltre cento associazioni e decine di espositori.

La parola d’ordine dell’edizione 2021 sarà “Rivincita!”: il termine evidenzia da un lato la grande voglia di tornare alla normalità dopo la pandemia, dall'altro sottolinea, in modo simpatico e leggero quel momento noto a tutti in cui, a fine match, gli avversari tornano di nuovo amici e lo sconfitto rilancia la sfida sperando di ribaltare il risultato.