VIDEO | Play 2021, l'organizzazione prosegue. "Un'occasione per ripartire"

Andrea Ligabue, direttore artistico di Play Festival del Gioco, fa il punto sull'organizzazione dell'evento fieristico, annunciato per il primo weekend di settembre. Se le norme lo consentiranno, la fiera si farà: saranno inevitabili molte novità rispetto alle passate edizioni, ma senza rinunciare ad un momento di svago importante per la città, per la comunità dei giocatori e per l'intero settore ludico italiano.