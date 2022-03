VIDEO | Policlinico, nuova palazzina materno-Infantile. Vagnini: "Un servizio all'altezza della città"

Il Policlinico di Modena avrà un nuovo edificio per il Dipartimento Materno – Infantile di cinque piani collegato all'ospedale. Si tratta di una palazzina di 16.000mq per cinque piani, all'avanguardia nella cura della donna e del bambino, dotata delle più moderne e avanzate tecnologie, elevati standard di qualità e sicurezza e organizzata per intensità di cure, in grado di garantire un adeguato livello di umanizzazione e di comfort alberghiero. Umanizzazione, comfort, integrazione con gli altri reparti e flessibilità. Queste le parole d’ordine di un progetto che rafforza la vocazione del Policlinico come ospedale a misura di donna e di bambino.