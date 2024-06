VIDEO | Ponte spazzato via da torrente in piena, isolato l'allevamento Casa Calbucci

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

L'ondata di maltempo che ha causato diversi danni in Appennino nel pomeriggio di oggi ha coinvolto anche il torrente Rossenna, che attraversa il territorio di Prignano, immettendosi poi nel Secchia. Le acque impetuose del corso d'acqua ingrossato dalle piogge hanno letteralmente sradicato e spazzato via un ponte. Si tratta del manufatto che collegava via Val Rossenna a Casa Calbucci, un'attività specializzata nell'allevamento di cani di razza Beagle, rinomata a livello nazionale.

Il pinte è stato prima spezzato, poi completamento trascinato a valle. Il video è stato girato dallo stesso titolare di Casa Calbucci, che ora è completamente isolata.