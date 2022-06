VIDEO | A porta Aperta si inaugura lo studio odontoiatrico, "Importante offrire assistenza sanitaria ai più bisognosi"

L’associazione Porta Aperta di Modena ha avviato in città un nuovo servizio a sostegno dei senza dimora, migranti irregolari e persone in condizioni di grande fragilità economica e sociale: si tratta dello Studio Odontoiatrico aperto presso i locali di Strada Cimitero San Cataldo 117. Lo Studio Odontoiatrico è realizzato grazie al prezioso contributo di Autostrada del Brennero SpA e la collaborazione dei Lions Club Modenesi e si aggiunge, come servizio, al supporto sanitario fornito dall’ambulatorio medico di Porta Aperta - rinominato Centro Salute del migrante e del senza dimora Porta Aperta - attivo da trent’anni in città a favore delle persone senza dimora grazie alla presenza di 20 medici volontari, 2 infermiere e 3 persone addette alla segreteria per un totale di 5500 visite garantite in un anno a 1600 pazienti che accedono in media.