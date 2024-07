Fabrizia Triolo, con il nuovo prefetto un'attenzione particolare alla coesione sociale /VIDEO

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Tempo di primissimi incontri istituzionali, ma anche tempo di studio e di scoperta. Da pochi giorni è iniziata l'avventura modenese di Fabrizia Triolo, nuovo Prefetto di Modena. Originaria di Palermo, Triolo ha poi visto svilupparsi tutta la sua carriera lavorativa nel nord-ovest del paese, in particolare tra la Liguria, il Piemonete e la Lombardia: finoa qualche giorno fa era Prefetto di Cuneo

Facendo il punto sulla propria esperienza pregressa e su quella che la attende in terra modenese, Triolo ha individuato due parole chiave che dovranno contraddistinguere il proprio mandato: umiltà e coraggio. Umiltà soprattutto intesa come capacità di stare "affianco alla comunità" e di mettersi all'ascolto dell'altro ("on sono un prefetto da palazzo", ha evidenziato).

"Sento forte il peso della responsabilità del lavoro delle funzioni che sono stata chiamata a svolgere - ha spiegato durante un incontro con la stampa - Serve uno sforzo aggiuntivo, una volontà di assunzione di responsabilità che tenga conto di molti fattori, tra cui a capacità di fare rete con altri soggetti di parlare con persone portatrici di responsabilità pubbliche".

"Riconosco negli emiliani, senza voler generalizzare, delle caratteristiche forti che un po' rivedo nel mio catalogo dei sentimenti di siciliana, una vivacità una forza di porsi di fronte alle avversità, un'ironia e una leggerezza devo dire affascinati", ha commentato Triolo in quella che è la sua prima esperienza in questa regione.

Oltre ai ruoli che tradizionalmente e formalmente sono assegnati ai Prefetti, quali la tutela della sicurezza pubblica e e la gestione delle emergenze, la nuova inquilina di viale Martiri ha posto l'accento su un elemento cardine: "La parte più moderna del nostro lavoro è quella che rientra in una clausola generale che chiamerei 'coesione sociale'. Un insieme di comportamenti di atteggiamenti che fanno sì che le situazioni più svantaggiate, di debolezza economica e sociale, possano trovare spazio in tavoli che vengono formati a seconda delle esigenze".

Un'attenzione alla collettività che trova conferma nel motto che accompagna Fabrizia Triolo, per sua stessa dichiarazione, nella sua vita privata e pubblica: "Nn facciamoci prendere dall'entusiasmo di dire che non si può fare niente, perché c'è sempre qualche cosa che ci può portare a un passo in avanti che ci può consentire di costruire qualche cosa o da soli o con altri soggetti con i quali condividiamo le responsabilità per cercare di andare oltre le difficoltà",