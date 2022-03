VIDEO | Profughi dall'Ucraina, come funziona il punto unico sanitario

In accordo con la Prefettura l’Azienda USL di Modena ha attivato dei Punti di assistenza sanitaria per i profughi ucraini in ognuno dei sette Distretti della provincia. L’elenco completo dei Punti di accesso, con relativi numeri telefonici e orari, è disponibile sul nostro sito web nella pagina https://www.ausl.mo.it/emergenza-ucraina.

Nei Punti di accesso i cittadini ucraini potranno ricevere il codice STP (Straniero temporaneamente presente) che garantisce la presa in carico da parte del Sistema sanitario nazionale e ha validità in tutto il Paese. I minori verranno iscritti al Servizio sanitario regionale e verrà loro assegnato un pediatra di libera scelta o un medico di medicina generale.

Tutti i profughi saranno sottoposti a screening per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 con l’esecuzione di tampone nasofaringeo antigenico o molecolare e sarà verificato il loro stato vaccinale per eseguire, eventualmente, la vaccinazione anti Covid con conseguente rilascio del Green Pass. In assenza di documentazione valida sullo stato vaccinale o su pregresse infezioni da Covid-19 si procederà a favorire la vaccinazione.

Se necessario gli operatori sanitari presenti nei Punti di accesso potranno attivare il servizio di mediazione linguistica per le persone che non parlano la lingua italiana o che non sono accompagnate da qualcuno che parla italiano. Si ricorda che al numero telefonico di ogni Distretto rispondono operatori che parlano esclusivamente la lingua italiana.