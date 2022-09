VIDEO | Pronto soccorso di Modena. "Estate difficile fra covid e caldo"

Dal 1° giugno al 31 agosto sono stati 22.566 gli accessi complessivi ai Pronto Soccorso generali dell’AOU di Modena (11.206 al Policlinico e 11.360 all’Ospedale Civile), dei quali 467 (2,1%) per Covid, (272 al Policlinico, 195 a Baggiovara). Si tratta di una media di circa 122 pazienti complessivi al giorno per il Policlinico e 123 all’Ospedale Civile. Il dato degli accessi complessivi nell’estate 2022 risulta sostanzialmente in linea con le rilevazioni del 2021 (21.358) e del 2019 (22.935), ma decisamente superiore a quello del 2020 (18.796), l’anno del lockdown e delle prime ondate di Covid-19. A fare il punto il dottor Geminiano Bandiera, Direttore del Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenza e del PS di Baggiovara e il dottor Giuseppe Pezzuto, Direttore del PS del Policlinico.