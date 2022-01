VIDEO | "Gli ospedali tengono ma siamo sotto pressione" Nuovo appello a non sovraccaricare Ps e ambulanze

I Pronto Soccorso del Policlinico di Modena e dell’Ospedale Civile di Baggiovara tengono, ma in una condizione di pressione. I cambiamenti logistici e organizzativi volti ad ampliare le zone filtro sono in continua evoluzione. Per il momento al Pronto Soccorso del Policlinico sono stati resi disponibili 10 ulteriori posti per sospetti-Covid per un totale di 15 postazioni e al PS di Baggiovara è stata creata una nuova zona filtro per 4/6 pazienti. Ulteriori incrementi saranno certamente necessari, almeno fino a quando non diminuiranno le necessità di ricovero.