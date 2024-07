VIDEO | Modena More Racing, gli studenti di nuovo in pista per difendere il titolo del 2023

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

l team More Modena Racing ha presentato al Tecnopolo di Modena i due nuovi prototipi di vetture da competizione, una con motore ibrido ed una a guida autonoma, M24-LH e M24-DL, che correranno nelle gare del Campionato di Formula Student 2024, in programma tra fine luglio e settembre.

MMR – More Modena Racing, il team di Formula Student di Unimore, è nato nel 2003 dalla passione di alcuni studenti per il mondo Automotive e Motorsport, celebrando lo scorso anno il 20° anniversario, costellato di successi e traguardi raggiunti. MMR oggi è organizzato in due team: Hybrid e Driverless, con lo scopo di mettere alla prova le capacità di progettazione degli studenti e la velocità, l'efficienza e l'affidabilità delle vetture da essi sviluppate.

Conta oltre 200 membri, provenienti da diversi dipartimenti dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia: il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, il Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, il Dipartimento di Comunicazione ed Economia, il Dipartimento di Scienze Fisiche Informatiche e Matematiche ed il Dipartimento di Scienze della Vita, uniti tutti dalla passione e dall'ambizione di mettere in pratica le competenze acquisite durante il proprio percorso di studi.