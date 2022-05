VIDEO | "Oltre le case vanno ricostruite le persone", le psicologhe al lavoro dopo il sisma

Un periodo intenso, frenetico dove ciò che contava era "ricostruire" le persone oltre che le case. Persone che avevano perso tutto, la casa, il alvoro o semplicemente troppo spaventate da un evento che non potevano controllare.

Le dottoresse Grete Pozzetti e Nora Marzi ricordano i momenti subito successivi alla prima scossa e come la macchina degli auiti anche spicologici si è messa in moto per portare sollievo e sostegno ai cittadini.