VIDEO | La raccolta medicine e alimenti per l'Ucraina parte dal Mix Markt

Già dalla mattina di ieri la comunità ucraina residente a Modena si è mobilitata per raccogliere beni di prima necessità da inviare in patria. Centro nevralgico dell'ondata di solidarietà è il Mix Markt, il negozio gestito da cittadini ucraini in via Mazzoni, all'angolo con via Nicolò dell'Abate. Cittadini dell'Est, ma anche tanti modenesi, hanno consegnato le loro donazioni in queste ore e già diversi furgoni sono partiti per il magazzino da cui poi il materiale raggiungerà il confine ucraino. Queste le parole della titolare dell'attività.