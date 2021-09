VIDEO | Rampini al FestivalFilosofia: "Occidente in decadenza terminale"

"La certezza della Cina di oggi, mentre l'Occidente è entrato in una fase di decadenza terminale.... siamo finiti. Di questo i cinesi sono talmente convinti che hanno ormai un progetto imperiale e una cultura molto forte. La filosofia cinese, con 3.500 anni di storia, ha autori che dovremmo studiare, Confucio è la vera alternativa a Machiavelli". Federico Rampini in sala stampa a Modena ha presentato con queste istantanee di forte impatto il cuore della sua lezione dal titolo 'Fermare Pechino. Una sfida per l'Occidente' che questa sera è in programma a Piazza Grande.

Questa volta il giornalista va "dalla geopolitica alla filosofia", come egli stesso ha detto, con la necessità di domandarci "se abbiamo ancora qualcosa da dire, valori da difendere in cui crediamo ancora, mentre l'Occidente pensa a colpevolizzare se stesso come l'America, paese in cui vivo, fa di continuo un processo a se stessa". Si tratta "di una strana battaglia- ha concluso Rampini- tra due sistemi di valori, uno dei quali sembra aver perduto ogni certezza".

(DIRE)