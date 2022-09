Aggredita e rapinata per la seconda volta, "Sono stata fortunata ma non se ne può più" /VIDEO

Ancora un episodio di rapina ai danni dei commercianti modenesi. Questa volta nel mirino dei malviventi un negozio di abbigliamento posto in via Emilia Est poco fuori Largo Garibaldi: l'Onze Point.

Il tutto si sarebbe svolto in pieno giorno intorno alle 13.00 di ieri, mercoledì 15 settembre. Stando alla testimonianza della commessa presente nel momento del furto, due individui sarebbero entrati con forza in negozio, spintonando la signora, e si sarebbero fiondati uno sulla vetrina per rubare un paio di scarpe e il secondo sul ripiano dove erano presenti le magliette, per poi fuggire subito dopo in direzioni diverse. Fortunatamente un giovane è poi riuscito a bloccare uno dei due ladri e recuperare le scarpe.

Una situazione spiacevole cui la commessa non è purtroppo nuova. Appena un anno fa Stefania è stata infatti vittima di un’altra aggressione. Nel 2021 un malvivente era entrato presso il medesimo negozio con intenzioni ben diverse da un regolare acquisto e dopo aver importunato la negoziante e cercato di abusare di lei l'ha rapinata del telefono cellulare.