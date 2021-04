VIDEO | Riapre la GimFive di Modena Est: "Non importa il colore, è l'ora di tornare al lavoro"

Torna ad aprire la palestra GimFive di Modena est dopo aver rispettato, per le vacanze pasquali, la zona rossa. Ora, dopo la manifestazione #IoApro di ier,i i responsabili fanno sapere che indipendentemente dal colore della zona la palestra rimarrà aperta.

Oggi i primi clienti si sono quindi regolarmente allenati nella struttura di via Porpora, che nel pomeriggio è stata oggetto di un controllo da parte della Polizia. Gli agenti hanno verificato quanto stava accadendo e identificato i presenti, avventori compresi, che sono stati convocati in questura per domani. Al verbale redatto seguirà quindi l'ennesima multa per l'attività modenese.