VIDEO | Aereo disperso da ormai un mese, le ricerche non si fermano

Nonostante l'impegno che le squadre di Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Soccorso Alpino hanno profuso in questi giorni in cui si sono coordinate e alternate in varie operazioni di ricerca, ancora nessuna traccia dell'areo scomparso il 28 gennaio scorso sull'Appennino modenese.

Le operazioni di ieri effettuate da Vigili del Fuoco con squadre a terra e droni si sono concentrare in un'area di pineta in zona Sant'Annapelago. Presenti anche uomini del Soccorso Alpino e Guardia di Finanza.

La ricostruzione

L’aereo era decollato intorno alle 11,22. Poco dopo, tra Pievepelago e Riolunato, la perdita del contatto radio. Di Ivano Montanari, 61 anni, pensionato con la passione del volo, non ci sono più notizie dalla tarda mattinata di sabato.

Il pilota, dopo essersi alzato in volo dalla pista dell'aeroporto Bonazzi, ha puntato l’elica dell’ultraleggero – un Evektor Eurostar di proprietà della Top Gun Fly School – verso l’Appennino.

Dopo l'allarme lanciato dall'aeroporto, si sono mobilitati i soccorsi. Oltre alle squadre territoriali del Soccorso Alpino delle provincie di Reggio Emilia e Modena, sono impegnati nelle ricerche - coordinate dall'RCC dell'Aeronautica Militare - anche i Carabinieri, personale del 118 ed Vigili del Fuoco, questi ultimi con l'impiego di un elicottero che si aggiunge a quello dell'Aeronautica Militare.