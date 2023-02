VIDEO | Un'altra giornata di ricerche, nessuna traccia dell'aereo precipitato

Purtroppo rimane ancora senza esito la ricerca del velivolo disperso in Appennino da sabato scorso e che vede impegnato un ingente quantitativo di personale dagli operatori del Soccorso Alpino, Aeronautica Militare, Protezione Civile e Vigili del Fuoco. Nessuna traccia, quindi dell'ultraleggero e del suo pilota, il 61enne reggiano Ivano Montanari.

Anche nella giornata di oggi sono state battute più punti indicati dai radar dell’Aeronautica Militare sia via terra, da parte di operatori del Soccorso Alpino con sci d’alpinismo e quad cingolati, sia con gli elicotteri. Un elicottero della Polizia, a seguito di una segnalazione, ha effettuato un sorvolo sul Corno alle Scale, ma senza dare esito positivo, mentre altri due elicotteri della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco hanno trasportato gli operatori in zona Pievepelago per effettuare ulteriori ricerche in zona.

Domani il dispositivo di ricerca sarà ridispiegato per proseguire le operazioni. L'area delle ricerche ottenuta interpolando tutte le informazioni a disposizione da quelle delle celle telefoniche a indicazioni di testimoni è molto ampia e impervia e richiede particolare attenzione e perizia ai soccorritori a terra nella ricognizione.

Gli spostamenti oltre che con tradizionali fuoristrada e motoslitte sono effettuati anche con gli elicotteri che permettono di sbarcare le squadre di ricerca in prossimità delle aree assegnate.

I droni operano in supporto per raggiungere e ispezionare le aree inaccessibili. Gli operatori TAS(topografia applicata al soccorso) gestiscono le squadre trasferendo su mappe digitali i percorsi e le aree battute attraverso rilevazioni gps. Nulla viene lasciato intentato, ma le notizie tardano purtroppo ad arrivare.