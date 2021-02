VIDEO | Riconoscimento per la Breast Unit. Lazzaretti: "Un team unito con il paziente al centro"

Nella lotta contro il tumore al seno Modena continua a fare egregiamente la sua parte, con riconoscimenti a livello nazionale e non solo.

L’ultimo arriva dal “Rapporto Oasi 2020 - Osservatorio sulle Aziende e sul sistema sanitario Italiano”, redatto dal Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale (CERGAS) della SDA Bocconi School of Management, che inserisce la Breast Unit dell’Azienda USL di Modena in vetta alla classifica per la migliore performance generale tra i centri di Senologia interaziendali presenti in Italia.